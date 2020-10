Franceska Pepe contro Andrea Zelletta al GF VIP 5: ‘Ciao comodino’ e lui scoppia in lacrime (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata del 12 ottobre del Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe, nonostante sia stata eliminata da una settimana, continua ad essere tra le protagoniste del reality. Ospite in studio non ha mancato di fare battute ironiche e pungenti ai suoi ex compagni di avventura, che non l’hanno affatto presa bene, tanto da averle dedicato la danza del vaffa. Franceska Pepe punge Andrea Zelletta: ‘Ciao comodino’ La modella e influencer ligure durante la puntata del GF VIP 5 ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter salutare una persona nella casa. A quel punto, Franceska ha preso parola e rivolgendosi ad Andrea Zelletta, già protagonista di una battuta discutibile sulle mamme, lo ha apostrofato con “Volevo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella puntata del 12 ottobre del Grande Fratello Vip 5,, nonostante sia stata eliminata da una settimana, continua ad essere tra le protagoniste del reality. Ospite in studio non ha mancato di fare battute ironiche e pungenti ai suoi ex compagni di avventura, che non l’hanno affatto presa bene, tanto da averle dedicato la danza del vaffa.punge: ‘Ciao comodino’ La modella e influencer ligure durante la puntata del GF VIP 5 ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter salutare una persona nella casa. A quel punto,ha preso parola e rivolgendosi ad, già protagonista di una battuta discutibile sulle mamme, lo ha apostrofato con “Volevo ...

Il giovane ha infine rimuginato sulla parola fino alla diretta del 12 ottobre, quando è arrivata come una freccia la stoccata di Franceska Pepe che lo ha letteralmente stroncato. Fa caaaaldo #GFVIP Fa ...

‘Live – Non è la D’Urso’, Franceska Pepe rinnega il flirt con Vittorio Sgarbi: “Se ti sei arrabbiato perché non te l’ho data puoi anche dirlo!”. Questa ulteriore frase ha acceso ancor più il fastidio ...

