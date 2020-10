Forte discussione tra Montesano e moglie con poliziotti sulla mascherina, ma cita una bufala (Di martedì 13 ottobre 2020) Torna ad essere Enrico Montesano il protagonista di un nostro approfondimento, alla luce del suo difficile rapporto con la mascherina secondo quanto raccolto il 13 ottobre mentre era in compagnia della moglie a Montecitorio. Una storia, questa, che richiama quella trattata alcuni giorni fa con il noto attore, in un periodo storico nel quale il Covid crea pesanti discussioni tra gli italiani. Proviamo a ricostruire la discussione tra lo stesso Montesano ed un paio di Agenti di Polizia, in quanto tutto è culminato con una bufala riattualizzata dal diretto interessato. Enrico Montesano e la moglie ci ricordano una bufala classica sulla mascherina Il video che trovate a fine articolo, infatti, ci ... Leggi su bufale (Di martedì 13 ottobre 2020) Torna ad essere Enricoil protagonista di un nostro approfondimento, alla luce del suo difficile rapporto con lasecondo quanto raccolto il 13 ottobre mentre era in compagnia dellaa Montecitorio. Una storia, questa, che richiama quella trattata alcuni giorni fa con il noto attore, in un periodo storico nel quale il Covid crea pesanti discussioni tra gli italiani. Proviamo a ricostruire latra lo stessoed un paio di Agenti di Polizia, in quanto tutto è culminato con unariattualizzata dal diretto interessato. Enricoe laci ricordano unaclassicaIl video che trovate a fine articolo, infatti, ci ...

Maselli_Andrea : @Leo_Apostel @GrazianoMereu @VismaraSole Mi risulta ci sia una forte raccomandazione a non tenere riunioni con più… - clikservernet : Forte discussione tra Montesano e moglie con poliziotti sulla mascherina, ma cita una bufala - Noovyis : (Forte discussione tra Montesano e moglie con poliziotti sulla mascherina, ma cita una bufala) Playhitmusic -… - LucaMarelli72 : @FabRavezzani @DanieleGarbo Come sai mal tollero tutti gli estremi, anche chi annuncia la morte del virus o sottova… - nonsolofiori : RT @MAKEFREEUS: @ilBarby Oddio, vorrei entrare in discussione, ma debbo essermi scordato le ciambelline al vino in forno: c' è odore molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte discussione Forte discussione tra Montesano e moglie con poliziotti sulla mascherina, ma cita una bufala Bufale.net Myriam Catania eliminata/ “È stata l’esperienza più forte della mia vita” (GF VIP)

Myriam Catania è incinta al Grande Fratello Vip 2020? Dalla lite con Enock alle nausee... l'attrice ha chiesto un test di gravidanza?

Stretta di Conte, il nuovo decreto: stop feste private, “raccomandate” non più di sei persone nelle case italiane

Ultime battute nella discussione sul Nuovo Dpcm: si va verso una semplice "forte raccomandazione" a non fare feste private nelle case per più di sei persone, dopo uno scontro nel governo su questo pun ...

Myriam Catania è incinta al Grande Fratello Vip 2020? Dalla lite con Enock alle nausee... l'attrice ha chiesto un test di gravidanza?Ultime battute nella discussione sul Nuovo Dpcm: si va verso una semplice "forte raccomandazione" a non fare feste private nelle case per più di sei persone, dopo uno scontro nel governo su questo pun ...