Covid, record di casi in Olanda: quasi 7.400. A Londra “pronte nuove restrizioni”. Parigi, “intensive piene all’80% entro il 24 ottobre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in Olanda, dove si è registrato anche un nuovo record di 7.400 casi in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia si prepara ad annunciare nuove restrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovi casi dall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata dei contagi da Covid-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste in casa in modo simile a quanto sta accadendo in Baviera, le misure introdotte in queste ore in alcuni Paesi Ue sono ancora più stringenti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiusure mirate in Regno Unito, coprifuoco notturno in Belgio, verso la chiusura dei ristoranti in, dove si è registrato anche un nuovodi 7.400in un giorno, ed Emmanuel Macron che in Francia si prepara ad annunciarerestrizioni alla Nazione. I governi di tutta Europa, dove in settimana si è toccata la più alta incidenza settimanale di nuovidall’inizio della pandemia con 700mila positivi, corrono ai ripari di fronte all’impennata dei contagi da-19 e all’aumento della pressione sugli ospedali. Mentre in Italia il nuovo dpcm prevede una stretta alla movida e alle feste in casa in modo simile a quanto sta accadendo in Baviera, le misure introdotte in queste ore in alcuni Paesi Ue sono ancora più stringenti. ...

MarcoBellinazzo : Effetto Covid-19, perdite record per i top club di @SerieA A. @OfficialASRoma (-204) @acmilan (-195) @juventusfc… - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo record in #Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore Stato d'allarme a #Madrid. La #Germania si prepara… - eeeeleanor11 : Ronaldo fortissimo super palestrato 5 palloni d’oro alle spalle record su record non beve e non fuma adesso state a… - gavich8 : @PresMoratti Ultim’ora: nuovo record, Cristiano Ronaldo È il vaccino contro il covid-19 -