Comprano online un gattino | poi la scoperta choc | ecco cosa era

(Di martedì 13 ottobre 2020) Una coppia francese ha sborsato 6mila euro per comprare un gatto Savannah dopo aver risposto a un annuncio on line. Tuttavia dopo poche settimana si sono resi conto che quell’animale che avevano in casa non era un gatto ma un cucciolo di tigre indonesiana di tre mesi. Hanno contattato la polizia e da quel momento è nata una lunga e laboriosa indagine durata due anni sul traffico illegale di animali selvatici che ha portato in questi giorni a nove arresti e sta costando alla coppia francese un’accusa di traffico di specie protetta. I due felini sono abbastanza diversi ma nonostante questa differenza i due signori di Le Havre hanno spiegato di non essersi accorti di nulla e che erano completamente ignari di aver acquistato un esemplare di una specie protetta che non può di certo essere tenuto in casa come un animale domestico e per il cui trasporto servono ...