Colpo di scena al GF Vip, Signorini svela: "Un nuovo vip gay entrerà nella Casa" - (Di martedì 13 ottobre 2020) Novella Toloni Il conduttore ha annunciato che nelle prossime settimane nel reality entrerà un nuovo concorrente e non si tratta di Paolo Brosio La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta confermando un successo. La durata del reality potrebbe essere prolungata oltre Natale e nuovi personaggi sono pronti a varcare la porta rossa per stravolgere gli equilibri ormai formatisi all'interno della Casa. A svelarlo in anteprima è stato Alfonso Signorini nel corso di "Casa Chi", la trasmissione social visibile sui profili ufficiali di Chi su Instagram e Facebook. A ventotto giorni dall'inizio del reality di Canale Cinque il gruppo dei concorrenti si è già ridotto a quattordici vip. Difficile proseguire per altri due mesi (e oltre come si vocifera da ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Novella Toloni Il conduttore ha annunciato che nelle prossime settimane nel reality; unconcorrente e non si tratta di Paolo Brosio La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta confermando un successo. La durata del reality potrebbe essere prolungata oltre Natale e nuovi personaggi sono pronti a varcare la porta rossa per stravolgere gli equilibri ormai formatisi all'interno della. Arlo in anteprima è stato Alfonsonel corso di "Chi", la trasmissione social visibile sui profili ufficiali di Chi su Instagram e Facebook. A ventotto giorni dall'inizio del reality di Canale Cinque il gruppo dei concorrenti si è già ridotto a quattordici vip. Difficile proseguire per altri due mesi (e oltre come si vocifera da ...

XIIIr3d : RT @Gnarrrgh: La volta che vi tornerà indietro tutto in un colpo anche solo 1 centesimo della violenza che ci praticate ogni giorno dovrann… - a_cow_goes_moo_ : mia madre ha detto che posso non andare colpo di scena - FilippoBuono : RT @Gnarrrgh: La volta che vi tornerà indietro tutto in un colpo anche solo 1 centesimo della violenza che ci praticate ogni giorno dovrann… - zupatf : RT @Gnarrrgh: La volta che vi tornerà indietro tutto in un colpo anche solo 1 centesimo della violenza che ci praticate ogni giorno dovrann… - ilmeteoit : #Meteo: #COLPO di #SCENA, #NEVE in #Arrivo a #BASSA #QUOTA! Ecco DOVE e da #QUANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Colpo di scena al GF Vip, Signorini svela: "Un nuovo vip gay entrerà nella Casa" il Giornale Colpo di scena al GF Vip, Signorini svela: "Un nuovo vip gay entrerà nella Casa"

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta confermando un successo. La durata del reality potrebbe essere prolungata oltre Natale e nuovi personaggi sono pronti a varcare la porta rossa per ...

Roberta Di Padua, il colpo di scena: “Davide? Se me lo chiedesse accetterei”

Roberta Di Padua ha confessato di essere attratta dal tronista Davide Donadei e ha ammesso che accetterebbe di uscire con lui.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta confermando un successo. La durata del reality potrebbe essere prolungata oltre Natale e nuovi personaggi sono pronti a varcare la porta rossa per ...Roberta Di Padua ha confessato di essere attratta dal tronista Davide Donadei e ha ammesso che accetterebbe di uscire con lui.