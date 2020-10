Arisa vittima di bullismo a scuola | “Mi dicevano che puzzavo”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Oggidi, è una donna nuova. Tale si sentiva già negli anni delle medie, quando dalla sua casa nella campagna della Basilicata suo padre pascolava le pecore proprio vicino alla fermata dell’autobus che trasportava gli studenti. La chiamavano “pecora” per metterla sullo stesso piano degli animali e con questo pretesto la accusavano di puzzare, un ingenuo specismo che le riversavano contro per cercare in lei l’etichetta della sottomessa, della diversa. “È tremendo, ma da noi è normale. Specie noi donne siamo abituate a farci dire di tutto, siamo messe in discussione già in famiglia”. Lo ha raccontato al Corriere Della Sera. L’di, ...