Xiaomi Mi Band | misurerà la temperatura corporea

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Pare che arriverà una nuova funzionalità per loMi, il bracciale cinese sarà presto capace di misurare laTantissime novità in arrivo per coloro che posseggono unoMi, almeno in modo non ufficiale. Tutto questo è stato scoperto tramite il codice sorgente di Mi Fit, i quali sembrano indicare che alcuni modelli diMisaranno in grado di misurare ladel corpo degli utenti, così da poter rilevare al volo la presenza (o l’assenza) di febbre.Mi: riuscirà a percepire la febbre Secondo l’immagine scovata, il codice sorgente di Mi Fit ha svelato che uno dei prossimi ...