Xbox Series X tra nuove informazioni e un video che mostra l'impressionante velocità di Quick Resume e caricamenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nuova anteprima di Xbox Series X evidenzia la funzione Quick Resume della console e le velocità dei tempi di caricamento.Sono già emerse diverse anteprime sulla next-gen di Microsoft e ora possiamo dare un'occhiata a un nuovo video della YouTuber ed ex conduttrice IGN, Alanah Pearce. Questo filmato evidenzia gli impressionanti tempi di caricamento di diversi titoli Xbox One e Xbox 360, tra cui Ori and the Will of the Wisps, Fable Anniversary, Control e Crackdown 3.Nel video, possiamo anche vedere la Pearce che prova a mostrare Halo: The Master Chief Collection, Forza Horizon 4 e Gears 5, ma questi titoli non sembrano ancora essere retrocompatibili con Xbox Series X/S.

