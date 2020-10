VIDEO | Il 70% delle donne dopo i 45 anni soffre di artrosi del pollice

Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Un dolore alla base del pollice, una debolezza dei movimenti e soprattutto una difficoltà ad eseguire le abituali azioni quotidiane come stringere un oggetto potrebbero essere i primi segnali di rizoartrosi più comunemente conosciuta come artrosi del pollice. Una patologia che può comparire già dopo i 45 anni soprattutto nel genere femminile. Spesso il problema viene banalizzato e annoverato come un problema di fisiologico invecchiamento ma non è così. Quali sono i sintomi a cui stare attenti? E prima dell’invio in sala operatoria si può tentare un approccio più conservativo? A rispondere a tutti i quesiti posti dall’agenzia di stampa Dire è la dottoressa Alessia Pagnotta, responsabile Uosd Chirurgia della mano presso l’Ospedale Israelitico di Roma.