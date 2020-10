This Is Us, Lino Guanciale protagonista del remake italiano? (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Cattleya di Riccardo Tozzi, sta lavorando da tempo al remake italiano di “This Is Us” e per il ruolo principale sarebbe stato opzionato Lino Guanciale Da mesi ormai è in cantiere il remake italiano della serie This is Us: il progetto, che dovrebbe chiamarsi semplicemente Noi, è sviluppato dalla casa di produzione Cattleya di Riccardo Tozzi e dovrebbe vedere coinvolto, nel ruolo del capofamiglia Jack, un attore simbolo delle fiction Rai: Lino Guanciale. L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine online Bubino Blog e il diretto interessato (raggiunto telefonicamente dai colleghi di DavideMaggio.it) non ha confermato nè smentito questa ... Leggi su zon (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Cattleya di Riccardo Tozzi, sta lavorando da tempo aldi “Is Us” e per il ruolo principale sarebbe stato opzionatoDa mesi ormai è in cantiere ildella serieis Us: il progetto, che dovrebbe chiamarsi semplicemente Noi, è sviluppato dalla casa di produzione Cattleya di Riccardo Tozzi e dovrebbe vedere coinvolto, nel ruolo del capofamiglia Jack, un attore simbolo delle fiction Rai:. L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine online Bubino Blog e il diretto interessato (raggiunto telefonicamente dai colleghi di DavideMaggio.it) non ha confermato nè smentito questa ...

imnotyourbabyy : RT @fvnzioniamo: fino a dieci minuti fa ero contraria al remake italiano di this is us ma poi ho letto che c’è lino guanciale e allora va t… - dbeardedyouth : RT @fvnzioniamo: fino a dieci minuti fa ero contraria al remake italiano di this is us ma poi ho letto che c’è lino guanciale e allora va t… - callmelalaland : Contenta che ci sia Lino, ma per me il fatto di rendere This is us una fiction è un abominio senza precedenti, scus… - Sofiapecuni01 : RT @silvisscc: Non ho superato la scena della morte di Jake in This Is Us quindi pensate come starò durante quella scena interpretata da Li… - Sofiapecuni01 : RT @EnfantProdige: Lino Guanciale sarà 'Jack' nella versione italiana di This is Us Per Rebecca si stanno valutando diversi nomi -