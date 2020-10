The Boys 2, con trame più controverse regala al pubblico un grande e inusuale intrattenimento (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il fumetto che ha ispirato la serie Amazon The Boys è una parodia del genere supereroistico volutamente grottesca, esagerata e violenta, e abbiamo visto come la sua trasposizione live action, ideata da Eric Kripke (Supernatural, Il mistero della casa del tempo) abbia saputo sfruttare quelle atmosfere per proporre, nella prima stagione, un discorso iperbolico su propaganda e potere nell’America trumpiana. Nella seconda stagione, ogni elemento che ha reso caratteristica la serie precedente acquista tinte più fosche, più controverse e più ciniche, se possibile. All’inquietante Homelander (Antony Starr), un Superman manipolatore ed egotico senza alcun reale rispetto per la vita umana, si aggiunge quale antagonista l’altrettanto potente Stormfront (Aya Cash), all’apparenza una supereroina femminista, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il fumetto che ha ispirato la serie Amazon Theè una parodia del genere supereroistico volutamente grottesca, esagerata e violenta, e abbiamo visto come la sua trasposizione live action, ideata da Eric Kripke (Supernatural, Il mistero della casa del tempo) abbia saputo sfruttare quelle atmosfere per proporre, nella prima stagione, un discorso iperbolico su propaganda e potere nell’America trumpiana. Nella seconda stagione, ogni elemento che ha reso caratteristica la serie precedente acquista tinte più fosche, piùe più ciniche, se possibile. All’inquietante Homelander (Antony Starr), un Superman manipolatore ed egotico senza alcun reale rispetto per la vita umana, si aggiunge quale antagonista l’altrettanto potente Stormfront (Aya Cash), all’apparenza una supereroina femminista, ...

