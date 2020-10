(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo stadioaccordoTor di– “Tutto procede secondo i piani, è questione di giorni, l’accordo si”. Sono le parole, riportate dal Corriere dello Sport, di una fonte molto autorevole che ha interessi diretti sul contratto di Tor Di, sull’accordo per l’acquisto da parte del miliardario ceco Radovan … L'articolol’accordo per idi Tor diè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Roma, Vitek chiude l’accordo per i terreni di Tor di Valle: Nuovo stadio Roma Vitek chiude accordo… - siamo_la_Roma : ??? Nuovi contatti tra il miliardario ceco #Vitek e le istituzioni comunali ??? “Tutto procede secondo i piani, è que… - siamo_la_Roma : ?? #Vitek e l'aula, #Friedkin in attesa ?? L'area stadio resta Tor di Valle ?? Si attende la firma definitiva tra i d… - IlTecnico_ASR : @strumentiumani @cortomuso Considera che Saranno della Roma solo la parte stadio, campi di allenamento e Negozi. Gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Vitek

Fantacalcio ®

Stadio Roma, l’imprenditoria romana fa pressioni sui Friedkin per abbandonare il progetto Tor di Valle. Proposte in alternativa le aree di Fiumicino e Tor Vergata, e anche i terreni dello stadio Flami ...E mentre Radovan Vitek - interessato al business stadio - si radica in Italia entrando con la maggioranza del capitale in Nova Re Siiq, società d' investimento immobiliare, e a Roma, dove entro ...