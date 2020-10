Roma: Kumbulla, dall'Albania alla sfida con Ibanez (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una cosa è certa, ottobre per Kumbulla può davvero diventare il mese dorato. O, almeno, quello che gli porta fortuna, a cui si sentirà più affezionato. Perché un anno fa, il 14 ottobre del 2019, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una cosa è certa, ottobre perpuò davvero diventare il mese dorato. O, almeno, quello che gli porta fortuna, a cui si sentirà più affezionato. Perché un anno fa, il 14 ottobre del 2019, ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Titolare con la sua Albania, nella Roma è sfida con Ibanez. Kumbulla in rampa di lancio... - sportli26181512 : Titolare con la sua Albania, pronto alla sfida con Ibanez nella Roma. Kumbulla se la gioca: Titolare con la sua Alb… - Gazzetta_it : Titolare con la sua Albania, nella Roma è sfida con Ibanez. Kumbulla in rampa di lancio... - corgiallorosso : Nazionali Roma, 90’ minuti per Kumbulla, a segno Mkhi con l’Armenia. Dzeko, solo 30 minuti in Bosnia-Olanda - VoceGiallorossa : ???? La Roma in Nazionale - #Kazakhstan-#Albania 0-0 - #Kumbulla in campo 90 minuti #AsRoma #Vocegiallorossa -