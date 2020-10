Paul Milgrom e Robert Wilson hanno vinto il premio Nobel per l’economia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il premio Nobel per l’economia 2020 è stato assegnato a Paul Milgrom e Robert Wilson “per il miglioramento della teoria delle aste e invenzioni di nuovi formati di aste”. Si tratta di un ramo applicato della teoria dei giochi che si occupa di come i soggetti economici si comportano nei mercati ad asta. BREAKING NEWS: The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilper l’economia 2020 è stato assegnato a“per il miglioramento della teoria delle aste e invenzioni di nuovi formati di aste”. Si tratta di un ramo applicato della teoria dei giochi che si occupa di come i soggetti economici si comportano nei mercati ad asta. BREAKING NEWS: The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfredhas been awarded toR.andB.“for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#Prize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — ThePrize (@Prize) October 12, ...

