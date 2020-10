Oggi in tv, 12 ottobre: film e programmi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi in TV: programmi e film di Oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre 2020. Scopriamo insieme la programmazione di questo inizio settimana per le reti Rai e Mediaset. Cosa vedrete? Quali film o serie tv vi appassioneranno di più? Rinnoviamo l’appuntamento con la guida giornaliera dei programmi Tv di Oggi 12 ottobre. La programmazione TV continua con la normale messa in onda dei programmi più amati: Il Paradiso delleArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)in TV:dipomeriggio, lunedì 122020. Scopriamo insieme la programmazione di questo inizio settimana per le reti Rai e Mediaset. Cosa vedrete? Qualio serie tv vi appassioneranno di più? Rinnoviamo l’appuntamento con la guida giornaliera deiTv di12. La programmazione TV continua con la normale messa in onda deipiù amati: Il Paradiso delleArticolo completo: dal blog SoloDonna

virginiaraggi : Oggi il roseto comunale riapre al pubblico. Per due settimane, fino a domenica 25 ottobre, sarà quindi possibile pa… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 ottobre: 5.456 nuovi casi con 104.000 tamponi, 26 i morti - ciccia61 : RT @virginiaraggi: Oggi il roseto comunale riapre al pubblico. Per due settimane, fino a domenica 25 ottobre, sarà quindi possibile passegg… - bebapredo : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, lunedì 12 ottobre, con la Luna nel segno del Leone. Buona lettura, buon like, buon retweet, se v… -