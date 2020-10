"Niente camicia nera, ma esercito in strada". "Li ringrazi!". Fusaro e Cecchi Paone, rissa in diretta | Video (Di lunedì 12 ottobre 2020) rissa sul "regime sanitario" tra Diego Fusaro e Alessandro Cecchi Paone, ospiti in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena. "Il regime se torna non torna con camicia nera e braccio teso", sostiene il filosofo turbosovranista, assai critico con le misure di contenimento "liberticide" imposte dal premier Giuseppe Conte. "Non c'è traccia di regime, qua. Forse in Cina", ribatte Cecchi Paone, più "governista". "Beh, già nel suo modo di fare. Mi lasci parlare, dimostri di non essere fascista, lei è burbanzoso". "Sì ma lei dice cose sbagliate". Poi si entra nel merito: "L'esercito in strada ricorda il Portogallo di Salazar", "Ma li ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)sul "regime sanitario" tra Diegoe Alessandro, ospiti in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena. "Il regime se torna non torna cone braccio teso", sostiene il filosofo turbosovranista, assai critico con le misure di contenimento "liberticide" imposte dal premier Giuseppe Conte. "Non c'è traccia di regime, qua. Forse in Cina", ribatte, più "governista". "Beh, già nel suo modo di fare. Mi lasci parlare, dimostri di non essere fascista, lei è burbanzoso". "Sì ma lei dice cose sbagliate". Poi si entra nel merito: "L'inricorda il Portogallo di Salazar", "Ma li ...

agnosticIT : @colvieux Secondo me Crosetto è di dx ma non è per niente estrema destra. I suoi discorsi in parlamento sono stati… - kookietulips : RT @txtlesbians: oggi non voglio parlare di niente se non di Jungkook con l'undercut, la giacchetta e i jeans rossi aderenti, la camicia le… - kwansbabe : RT @txtlesbians: oggi non voglio parlare di niente se non di Jungkook con l'undercut, la giacchetta e i jeans rossi aderenti, la camicia le… - P0CHIMON : HO TROVATO LA VERSIONE A FELPA ancora niente per la camicia ???? - Soraya91647303 : RT @txtlesbians: oggi non voglio parlare di niente se non di Jungkook con l'undercut, la giacchetta e i jeans rossi aderenti, la camicia le… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente camicia Vanessa Incontrada sotto la camicia niente: l’attrice fa impazzire il web MeteoWeek Mi hanno rubato l’iPhone. E da due mesi vivo felice, liberata. E soprattutto decellularizzata

Qualche volta bisogna ritornare indietro per stare meglio. Mi hanno fregato l’iPhone e ho deciso di farne a meno. Dopo l’incazzatura iniziale e addio vanità da social, sono passati due mesi e sto una ...

Tom Cruise a Roma, ma la vera "Mission impossible" è tornare a casa o ritrovare l'auto parcheggiata in centro

Due i set che ieri hanno letteralmente bloccato i cittadini tutto il giorno soprattuto nel quartiere Monti. La mattina intorno a via Milano e il pomeriggio ...

Qualche volta bisogna ritornare indietro per stare meglio. Mi hanno fregato l’iPhone e ho deciso di farne a meno. Dopo l’incazzatura iniziale e addio vanità da social, sono passati due mesi e sto una ...Due i set che ieri hanno letteralmente bloccato i cittadini tutto il giorno soprattuto nel quartiere Monti. La mattina intorno a via Milano e il pomeriggio ...