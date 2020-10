Mirko Scarcella, il guru di Instagram contro Le Iene: “Non hanno detto tutto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il noto social media manager Mirko Scarcella ha puntato il dito contro Le Iene che a suo modo di vedere non avrebbero detto tutta la verità sul suo conto screditandolo oltremodo Fonte Facebook – Mirko ScarcellaIl caso di Mirko Scarcella è diventato di dominio pubblico, tanto che Le Iene hanno deciso di fare un approfondimento circa la sua storia. Oggi il social media manager dei personaggi “semi-famosi” vive negli Stati Uniti tra lussi e comfort. Il suo “successo” è iniziato con Fabrizio Corona di cui era un fido collaboratore. Ma è grazie al rapporto lavorativo con Gianluca Vacchi che è diventato il ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il noto social media managerha puntato il ditoLeche a suo modo di vedere non avrebberotutta la verità sul suo conto screditandolo oltremodo Fonte Facebook –Il caso diè diventato di dominio pubblico, tanto che Ledeciso di fare un approfondimento circa la sua storia. Oggi il social media manager dei personaggi “semi-famosi” vive negli Stati Uniti tra lussi e comfort. Il suo “successo” è iniziato con Fabrizio Corona di cui era un fido collaboratore. Ma è grazie al rapporto lavorativo con Gianluca Vacchi che è diventato il ...

