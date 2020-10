Mascherine obbligatorie anche per chi passeggia (Di lunedì 12 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria» ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'... Leggi su positanonews (Di lunedì 12 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria» ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'...

marcodimaio : Bene la smentita del @Viminale sulle mascherine obbligatorie anche per l’attività fisica all’aperto. Sarebbe stato… - SkyTG24 : Fauci: bene mascherine obbligatorie in Italia, la normalità non tornerà prima di fine 2021 - NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Pistacchio89 : RT @cr33pyg1rl: Oggi molto emo ma felice perché hanno finalmente messo le mascherine obbligatorie anche nelle scuole qui in Olanda https://… - cr33pyg1rl : Oggi molto emo ma felice perché hanno finalmente messo le mascherine obbligatorie anche nelle scuole qui in Olanda -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligatorie Mascherine obbligatorie: come, quando e dove usarle. L'appello dei sindaci: "Spiegatelo ai vostri figli" ArezzoNotizie Coronavirus, nuova stretta sullo sport: quali attività saranno vietate

Coronavirus: nuovo dpcm in arrivo con nuove regole e possibili divieti riguardanti gli sport da contatto come calcio e basket. Le novità. L’uscita del nuovo DPCM sarà penalizzante per gli ...

Mascherine anche all’aperto, novità per passeggiate e corsa

Mascherine all'aperto anche per chi fa attività motoria come una semplice passeggiata, cosa cambierà per chi esce per fare jogging o per correre.

Coronavirus: nuovo dpcm in arrivo con nuove regole e possibili divieti riguardanti gli sport da contatto come calcio e basket. Le novità. L’uscita del nuovo DPCM sarà penalizzante per gli ...Mascherine all'aperto anche per chi fa attività motoria come una semplice passeggiata, cosa cambierà per chi esce per fare jogging o per correre.