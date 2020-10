Lutto per Francesco Totti: è morto il padre Enzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Aveva 76 anni e si è spento a causa del Covid – 19 Lutto per Francesco Totti. Si è spento a Roma Enzo, padre dell’ex capitano della Roma a 76 anni a causa del Covid 19. L’uomo è morto nella capitale nella mattinata del 12 ottobre, presso l‘Ospedale Lazzaro Spallanzani: probabile che abbiano contributo al deterioramento delle condizioni anche delle patologie pregresse. Anni fa il padre del calciatore era stato colpito da un infarto che lo aveva tenuto lontano dalle trasferte del figlio Francesco. Da quando l’ex numero 10 aveva detto addio alla Roma lo “sceriffo”, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, non aveva più messo piede allo stadio Olimpico di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Aveva 76 anni e si è spento a causa del Covid – 19per. Si è spento a Romadell’ex capitano della Roma a 76 anni a causa del Covid 19. L’uomo ènella capitale nella mattinata del 12 ottobre, presso l‘Ospedale Lazzaro Spallanzani: probabile che abbiano contributo al deterioramento delle condizioni anche delle patologie pregresse. Anni fa ildel calciatore era stato colpito da un infarto che lo aveva tenuto lontano dalle trasferte del figlio. Da quando l’ex numero 10 aveva detto addio alla Roma lo “sceriffo”, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, non aveva più messo piede allo stadio Olimpico di ...

rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - GoalItalia : E' morto Enzo Totti, il papà di Francesco ?? - danieletrecca : RT @calciomercatoit: Lutto per Francesco #Totti, che piange la scomparsa del padre Enzo ?? La redazione di - Malvy89611841 : RT @rtl1025: ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. -