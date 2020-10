Lutto Caterina Balivo | conduttrice in lacrime | “Mancherai a me e ai tuoi fratelli Ga e Cora”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L’amataha rivelato in una stories Instagram di aver subito un recente. Ecco cosa è successo.: “Mancherai tantissimo” In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram,ha parlato a cuore aperto ai suoi tanti followers di unche l’ha colpita recentemente. Laha … L'articoloin: “Mancherai a me e aiGa e Cora” proviene da www.meteoweek.com.