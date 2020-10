La UYBA ha tesserato Giulia Galletti

(Di lunedì 12 ottobre 2020) BUSTO ARSIZIO, VARESE, - In attesa di recuperare a pieno Jordyn Poulter la Unet e-work Busto Arsizio ha deciso di tesserare, bolognese classe 1999, 185cm di altezza. Al fianco di Asia ...

Ultime Notizie dalla rete : UYBA tesserato

Corriere dello Sport.it

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- In attesa di recuperare a pieno Jordyn Poulter la Unet e-work Busto Arsizio ha deciso di tesserare Giulia Galletti ... la quinta giornata di andata di campionato. Per la UYBA ...Tante le novità che attendono i supporters biancorossi, i quali saranno invogliati a sottoscrivere l’abbonamento pure da un video a puntate in cui la nuova capitana biancorossa Giulia Pisani testerà i ...