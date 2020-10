Inps, chiude la sede di Cesano, disagi per i cittadini di Limbiate, Cogliate, Lazzate, Misinto e Ceriano Laghetto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ultima settimana di apertura per la sede Inps di Cesano Maderno, a cui fanno riferimento anche i cittadini di Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto e Limbiate. Dal 19 ottobre, dovranno tutti recarsi a Desio nella sede di via Roggia Traversi, decisamente più scomoda da raggiungere sia con i mezzi pubblici … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ultima settimana di apertura per ladiMaderno, a cui fanno riferimento anche idi Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso,. Dal 19 ottobre, dovranno tutti recarsi a Desio nelladi via Roggia Traversi, decisamente più scomoda da raggiungere sia con i mezzi pubblici … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Inps, chiude la sede di Cesano, disagi per i cittadini di Limbiate, Cogliate, Lazzate, Misinto e Ceriano Laghetto… - elio33044815 : RT @angiolettab68: #ParliamoDaltro_perfavore #INPS Entrate in calo e uscite in crescita. Il bilancio preventivo dell'Inps per l'anno in c… - Nonnadinano : RT @angiolettab68: #ParliamoDaltro_perfavore #INPS Entrate in calo e uscite in crescita. Il bilancio preventivo dell'Inps per l'anno in c… - angiolettab68 : RT @angiolettab68: #ParliamoDaltro_perfavore #INPS Entrate in calo e uscite in crescita. Il bilancio preventivo dell'Inps per l'anno in c… - d_essere : RT @Marcell77640487: In una classe di liceo alunno positivo. La dirigente chiude l'intero liceo. Quindi esattamente mascherina e distanza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps chiude Flussi Emens-Uniemens: l'INPS chiude le caselle di posta elettronica 'mensilizzazione.regione@inps.it' Ipsoa io faccio un esempio classico....

azienda srl di 2 soci con 2 milioni di fatturato. Ci son settori in cui guadagni bene, altri in cui chiudi quasi in pari e altri in cui sarebbe meglio chiudere. Ebbene facciamo che questi dichiarando ...

La politica si mobilita: "L’Inps non deve chiudere"

Dal 19 ottobre gli utenti della zona dovranno andare agli sportelli di Desio. I sindaci di nove Comuni chiedono all’Istituto di rivedere la sua decisione ...

azienda srl di 2 soci con 2 milioni di fatturato. Ci son settori in cui guadagni bene, altri in cui chiudi quasi in pari e altri in cui sarebbe meglio chiudere. Ebbene facciamo che questi dichiarando ...Dal 19 ottobre gli utenti della zona dovranno andare agli sportelli di Desio. I sindaci di nove Comuni chiedono all’Istituto di rivedere la sua decisione ...