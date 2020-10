Il messaggio di Adriano Celentano per i giovani in tempo di pandemia | “Non ammucchiatevi | è follia”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Arriva ildiper i, ancora restii al rispetto delle regole per il contenimento del contagio da Coronavirus. Il Molleggiato è intervenuto sui suoi canali social per una riflessione che riguarda le attuali condizioni dell’emergenza sanitaria. “Senza mascherina, per esibire una prova di forza, a dir poco insensata, vi radunate in pericolose ammucchiate senza un minimo di distanza, respirandovi addosso qualunque cosa. E questo lo chiamate coraggio? No. Questa è pura follia di massa”. Le sue parole sono rivolte soprattutto ai, che in questi mesi hanno dimostrato serietà ma anche incoscienza.ha anche parlato dei negazionisti, che in questi mesi hanno riempito le piazze ...