"Ha preso in giro tutti". Barbara d'Urso furiosa con Iconize, l'aggressione è un fake? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tutto farebbe pensare ad una finta aggressione omofobia avvenuta mesi fa a Milano. Se tutto fosse confermato, sarebbe per davvero clamoroso. Innanzitutto i fatti: Iconize, alias Marco (influencer di professione), si sarebbe provocato lividi sul volto colpendosi con dei surgelati. Tutto questo, secondo Soleil Sorge, per essere invitato in studio da Barbara d'Urso (che si occupò mesi fa di questo caso). Politici e amministratori locali, dopo la sua denuncia in televisione, condannarono il gesto. Ed Iconize fece il pieno di popolarità. Ma ora spuntano retroscena choc. Iconize, dopo le dichiarazioni di Soleil Sorge a Live e Pomeriggio5, non ha accettato l'invito della d'Urso per chiarire tutto in studio. Praticamente si è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tutto farebbe pensare ad una fintaomofobia avvenuta mesi fa a Milano. Se tutto fosse confermato, sarebbe per davvero clamoroso. Innanzitutto i fatti:, alias Marco (influencer di professione), si sarebbe provocato lividi sul volto colpendosi con dei surgelati. Tutto questo, secondo Soleil Sorge, per essere invitato in studio dad'(che si occupò mesi fa di questo caso). Politici e amministratori locali, dopo la sua denuncia in televisione, condannarono il gesto. Edfece il pieno di popolarità. Ma ora spuntano retroscena choc., dopo le dichiarazioni di Soleil Sorge a Live e Pomeriggio5, non ha accettato l'invito della d'per chiarire tutto in studio. Praticamente si; ...

“Come ti sei permesso di prendere in giro tutti? Anche quello che il cazzotto ce l’hanno davvero”, urla la conduttrice che da sempre difende chi è vittima di violenza o bullismo. “Ho letto i messaggi.

