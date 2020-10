Gigante femminile Soelden 2020: data, orario, diretta tv e come vederlo in streaming (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Soelden, in Austria, saranno le donne a inaugurare la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-21. C’è grande attesa per le prime gare sul ghiacciaio del Rettenbach che apriranno la nuova stagione. Federica Brignone dopo il successo dello scorso anno punterà a confermarsi ma attenzione alla concorrenza agguerrita a cominciare proprio da casa Italia con una Sofia Goggia motivata a riscattare le ultime stagioni ricche di problemi fisici. Sabato 17 ottobre tutti sulla neve con la prima manche del Gigante di Soelden che andrà in scena alle 10:00 mentre dalle ore 13:00 il via alla seconda manche. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Rai Sport ed Eurosport, visibili anche in streaming attraverso le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) A, in Austria, saranno le donne a inaugurare la Coppa del Mondo di sci alpino-21. C’è grande attesa per le prime gare sul ghiacciaio del Rettenbach che apriranno la nuova stagione. Federica Brignone dopo il successo dello scorso anno punterà a confermarsi ma attenzione alla concorrenza agguerrita a cominciare proprio da casa Italia con una Sofia Goggia motivata a riscattare le ultime stagioni ricche di problemi fisici. Sabato 17 ottobre tutti sulla neve con la prima manche deldiche andrà in scena alle 10:00 mentre dalle ore 13:00 il via alla seconda manche. La gara verrà trasmessa insui canali Rai Sport ed Eurosport, visibili anche inattraverso le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e ...

