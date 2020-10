GFVIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo vicini nella notte: cosa è successo? (Di lunedì 12 ottobre 2020) La presunta attrazione nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sta appassionando il pubblico a tal punto che spera in un riavvicinamento tra i due dopo lo stop imposto dalla conduttrice. Elisabetta ha infatti posto dei paletti agli slanci dell’ex velino che a quanto pare non ha nessuna intenzione di mollare la presa e, nonostante la conduttrice lo ha reso partecipe del fatto che fuori qualcuno l’attende pur ritenendosi single, Pierpaolo va dritto per la sua strada. nella notte complice anche il Grande Fratello, che ha organizzato una serata a tema canzoni romantiche, Pierpaolo ha dedicato molti dei versi più belli della musica italiana a Elisabetta che ha cercato in tutti modi di farlo persuadere nel suo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) La presunta attrazione nata traPetrelli sta appassionando il pubblico a tal punto che spera in un riavvicinamento tra i due dopo lo stop imposto dalla conduttrice.ha infatti posto dei paletti agli slanci dell’ex velino che a quanto pare non ha nessuna intenzione di mollare la presa e, nonostante la conduttrice lo ha reso partecipe del fatto che fuori qualcuno l’attende pur ritenendosi single,va dritto per la sua strada.complice anche il Grande Fratello, che ha organizzato una serata a tema canzoni romantiche,ha dedicato molti dei versi più belli della musica italiana ache ha cercato in tutti modi di farlo persuadere nel suo ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - GrandeFratello : Una storia destinata a durare o a morire sul nascere? Stasera aggiungeremo nuovi elementi... Elisabetta e Pierpaolo… - fregalliano1 : RT @G_Onagap21: Pierpaolo poteva rivelarsi una gran bella scoperta all'interno della casa se solo non ci fosse stata Elisabetta Gregoraci.… - G_Onagap21 : Pierpaolo poteva rivelarsi una gran bella scoperta all'interno della casa se solo non ci fosse stata Elisabetta Gre… - SilvioG92 : @fulvioabbate ti dobbiamo delle scuse su Elisabetta ... Emerge tanto il lato di Cleopatra e dei suoi adepti che son… -