Gf Vip | volano stracci tra Maria Teresa Ruta e Matilde | Mi ha fatto uscire la giugulare

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca Galici È scontro tra prime donne nella casa del Grande Fratello, doveBrandi si sono affrontate a viso aperto Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato uno scontro molto acceso traBrandi, che fin dall'inizio hanno avuto nella Casa un rapporto di amore e odio. In un confronto durante la diretta,Teraha avuto una diatriba che è sfocita nella rivelazione, probabilmente fuori luogo, si un trascorso lavorativo che le ha viste sfiorarsi ma non incontrarsi. ABrandi, infatti, non confermarono un un lavoro che venne poi dato a...