Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 12 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 12 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove ...

zazoomblog : Dayane Mello in lacrime per la figlia Sofia ma perché non vive con lei? - #Dayane #Mello #lacrime #figlia #Sofia - allesword : @Orli19831 Dayane Mello lo ha detto nella casa del GF Vip che glielo aveva detto la sua amica Soleil. Soleil dalla… - _alicedonadio_ : Perché non sono nata bella come Dayane Mello? #GFVIP - summer_AIMH : Una cosa buona Dayane Mello l'ha fatta: far uscire la storia di Iconize. #GFVIP - amandamari8 : RT @faaab__: In un mondo pieno di Dayane Mello, Adua Del Vesco ed Elisabetta Gregoraci, siate Stefania Orlando! #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Sofia figlia Dayane Mello: in che rapporti è con Stefano Sala? YouMovies Francesco Oppini/ Lontano da Tommaso Zorzi: colpa di Dayane Mello? (Grande Fratello Vip)

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: amicizia al capolinea? I due concorrenti del GF Vip 5 sempre più lontani, per il popolo Twitter la colpa è di Dayane Mello Francesco Oppini ha tentato nei giorni ...

Gf Vip, affetto tra Goria e Morra, Gregoraci e Zorzi danno consigli di fashion

Pensieri per tutti: "la bella Elisabetta", Dayane Mello che ha portato sempre "la festa", ma soprattutto affetto per Francesco Oppini, "sei un amico perfetto e non ti lascio", e Guenda Goria, a cui ...

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: amicizia al capolinea? I due concorrenti del GF Vip 5 sempre più lontani, per il popolo Twitter la colpa è di Dayane Mello Francesco Oppini ha tentato nei giorni ...Pensieri per tutti: "la bella Elisabetta", Dayane Mello che ha portato sempre "la festa", ma soprattutto affetto per Francesco Oppini, "sei un amico perfetto e non ti lascio", e Guenda Goria, a cui ...