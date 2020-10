Coronavirus, nuovi casi in calo, ma 39 vittime in 24 ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.619 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 837 in meno di quelli fatti registrare ieri. Una diminuzione, dovuta in parte anche alla diminuzione dei tamponi effettuati, che ieri erano 104.658, mentre oggi 85.442. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono 359.569 le persone che hanno contratto il virus in Italia, mentre il totale dei tamponi ha raggiunto quota 12.650.155. Il totale delle vittime è di 36.205, con il numero delle persone decedute per Coronavirus nelle ultime 24 ore è di 39. Attualmente i positivi in Italia sono 82.764, 77.491 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 4.821, 452 dei quali in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.619 idifatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 837 in meno di quelli fatti registrare ieri. Una diminuzione, dovuta in parte anche alla diminuzione dei tamponi effettuati, che ieri erano 104.658, mentre oggi 85.442. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono 359.569 le persone che hanno contratto il virus in Italia, mentre il totale dei tamponi ha raggiunto quota 12.650.155. Il totale delleè di 36.205, con il numero delle persone decedute pernelle ultime 24 ore è di 39. Attualmente i positivi in Italia sono 82.764, 77.491 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 4.821, 452 dei quali in ...

