Commisso: “Chiesa è storia passata. Fiorentina in Europa? Non faccio promesse” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Rtv38 e ha fatto il bilancio del primo suo anno in Viola, con qualche autocritica. Ed è tornato su Federico Chiesa: “Il primo anno qui? Ci sono stati alcuni momenti belli, altri meno. Errori? Non accetto la critica sul fatto che Chiesa, secondo alcuni, sarebbe stato da vendere un anno fa. Ma abbiamo sbagliato su Montella. Sono venuto qui il 6 giugno e abbiamo preso Daniele Pradè. Mi piace dare opportunità alla gente, è un mio principio e non voglio rovinare la carriera a nessuno. Vincenzo fece benissimo 3-4 anni fa, ma con noi non ha fatto bene. Il suo contratto di tre anni forse è stato il più grosso sbaglio fatto. Le cose non sono andate come volevo io, ma la decisione in quel momento non è stata sbagliata. Il mio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rocco, patron della, ha rilasciato un’intervista a Rtv38 e ha fatto il bilancio del primo suo anno in Viola, con qualche autocritica. Ed è tornato su Federico Chiesa: “Il primo anno qui? Ci sono stati alcuni momenti belli, altri meno. Errori? Non accetto la critica sul fatto che Chiesa, secondo alcuni, sarebbe stato da vendere un anno fa. Ma abbiamo sbagliato su Montella. Sono venuto qui il 6 giugno e abbiamo preso Daniele Pradè. Mi piace dare opportunità alla gente, è un mio principio e non voglio rovinare la carriera a nessuno. Vincenzo fece benissimo 3-4 anni fa, ma con noi non ha fatto bene. Il suo contratto di tre anni forse è stato il più grosso sbaglio fatto. Le cose non sono andate come volevo io, ma la decisione in quel momento non è stata sbagliata. Il mio ...

