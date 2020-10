Bernardeschi torna in gruppo. Pirlo ha una freccia in più per il suo arco (Di lunedì 12 ottobre 2020) Federico Bernardeschi è tornato a lavorare insieme al resto dei compagni per tutta la durata della seduta. Il calciatore della Juventus ha così smaltito definitivamente il suo infortunio e si è messo agli ordini di Andrea Pirlo. «Ricomincia, dopo 3 giorni di riposo, la preparazione dei bianconeri, in vista della sfida di campionato di sabato sera a Crotone – si legge nel report del club -. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino alla Continassa e si è dedicato al lavoro fisico e a quello sulle combinazioni. Domani la squadra è attesa in campo nuovamente al mattino». Foto: Juventus Twitter L'articolo Bernardeschi torna in gruppo. Pirlo ha una freccia in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Federicoto a lavorare insieme al resto dei compagni per tutta la durata della seduta. Il calciatore della Juventus ha così smaltito definitivamente il suo infortunio e si è messo agli ordini di Andrea. «Ricomincia, dopo 3 giorni di riposo, la preparazione dei bianconeri, in vista della sfida di campionato di sabato sera a Crotone – si legge nel report del club -. Oggi ilsi è ritrovato al mattino alla Continassa e si è dedicato al lavoro fisico e a quello sulle combinazioni. Domani la squadra è attesa in campo nuovamente al mattino». Foto: Juventus Twitter L'articoloinha unain ...

