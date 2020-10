Una catena umana sfila nella marcia di Assisi. Mattarella: "Generatori di pace" (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Ad Assisi è stata stesa una grande bandiera della pace, color arcobaleno, nella piazza inferiore, tenuta ferma da alcuni partecipanti rigorosamente a due metri di distanza. Nel posto in cui tradizionalmente si concludeva la marcia, dopo 25 chilometri di cammino, quest'anno le persone siedono ben distanziate. Ferme nonostante il freddo e il forte vento. Come nel resto del percorso, a Perugia, Santa Maria degli Angeli e Assisi, coperto da una catena umana statica, ci sono sindaci provenienti da tutta Italia con i loro gonfaloni, scout, giovani volontari, rappresentanti di associazioni per i diritti umani, per l'acqua pubblica, per la libertà di stampa e contro le mafie. Lo slogan di quest'anno è "Tempo di pace, tempo ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Adè stata stesa una grande bandiera della, color arcobaleno,piazza inferiore, tenuta ferma da alcuni partecipanti rigorosamente a due metri di distanza. Nel posto in cui tradizionalmente si concludeva la, dopo 25 chilometri di cammino, quest'anno le persone siedono ben distanziate. Ferme nonostante il freddo e il forte vento. Come nel resto del percorso, a Perugia, Santa Maria degli Angeli e, coperto da unastatica, ci sono sindaci provenienti da tutta Italia con i loro gonfaloni, scout, giovani volontari, rappresentanti di associazioni per i diritti umani, per l'acqua pubblica, per la libertà di stampa e contro le mafie. Lo slogan di quest'anno è "Tempo di, tempo ...

