Trovato il cadavere di Michele Mastromatteo scomparso sul Gargano, ma è giallo (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Autopsia stabilirà le causa della morte. Pm indaga per omicidio. E’ stato Trovato in nottata il cadavere di Michele Mastromatteo, l’uomo di Peschici (Foggia) scomparso dallo scorso 25 settembre. Il corpo era nelle campagne che circondano San Nicandro Garganico (Foggia). Per avere la certezza assoluta che si tratti del 47enne bisognerà attendere il riconoscimento della salma da parte dei familiari. Apparentemente … L'articolo Trovato il cadavere di Michele Mastromatteo scomparso sul Gargano, ma è giallo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Autopsia stabilirà le causa della morte. Pm indaga per omicidio. E’ statoin nottata ildi, l’uomo di Peschici (Foggia)dallo scorso 25 settembre. Il corpo era nelle campagne che circondano San Nicandro Garganico (Foggia). Per avere la certezza assoluta che si tratti del 47enne bisognerà attendere il riconoscimento della salma da parte dei familiari. Apparentemente … L'articoloildisul, ma èproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Maltempo: un terzo cadavere trovato in Liguria - IlMattinoFoggia : Trovato un cadavere a #CagnanoVarano , forse il 47enne di #Peschici scomparso nei giorni scorsi - elenaincrisi : raga sto morendo dal ridere ho ucciso uno in cafeteria davanti tre persone e nessuno mi sta accusando stanno dando… - Owl36350444 : RT @ilgiornale: La giovane mamma e modella si chiamava Yessenia Estefanía Alvarado Rivera ed era scomparsa a causa, denunciano i parenti, d… - DirdiCronaca : RT @DirdiCronaca: #EsaroCronaca San Marco, trovato il cadavere di un uomo in zona Cerreto -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato cadavere Trovato cadavere a Cagnano Varano l'uomo scomparso a Peschici Garganotv Trovato un cadavere a Cagnano Varano, forse il 47enne di Peschici scomparso nei giorni scorsi

L'uomo a fine settembre era uscito di casa per andare a Termoli, nel Molise con un amico. A Peschici pero' era tornato solo l'amico che non ha saputo chiarire cosa fosse accaduto.

La moglie confessa: «Ho ammazzato mio marito perché temevo mi uccidesse»

Elena Scaini, 53 anni, ha confessato e spiegato ai carabinieri l’omicidio del marito, il 51enne Stefano Giaron. Tra i due coniugi era scoppiata una guerra: avevo paura di lui ...

L'uomo a fine settembre era uscito di casa per andare a Termoli, nel Molise con un amico. A Peschici pero' era tornato solo l'amico che non ha saputo chiarire cosa fosse accaduto.Elena Scaini, 53 anni, ha confessato e spiegato ai carabinieri l’omicidio del marito, il 51enne Stefano Giaron. Tra i due coniugi era scoppiata una guerra: avevo paura di lui ...