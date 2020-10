Traffico Roma del 11-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale pochi in viaggio raccomandiamo In ogni caso la massima prudenza nella guida in particolare sull’asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore rispettando quindi la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate al quartiere africano nuovi la lungo viale Somalia fino alla prossima 30 di ottobre restringimento della carreggiata è divieto di transito per i soli mezzi pesanti nel tratto compreso tra la via Salaria Largo Forano anche al Aurelio lavori in corso e carreggiata ridotta su via dei savorelli all’altezza di via Anastasio II proseguono i lavori per la sostituzione di scale mobili ascensori e tappeti mobili Nelle stazioni della linea B della metropolitana per questo motivo è chiusa ...