The Haunting of Bly Manor, Rahul Kohli e i suoi baffi: "Li ho rubati a Joaquin Phoenix" (Di domenica 11 ottobre 2020) La star di The Haunting of Bly Manor, Rahul Kohli, che nella serie interpreta Owen, parla dei baffi del suo personaggio e della sua principale fonte di ispirazione: Joaquin Phoenix. The Haunting of Bly Manor è arrivato da pochi giorni su Netflix e i fan della serie sono catturati dalla nuova storia, dalle nuove apparizioni spettrali e.. dai baffi di Rahul Kohli, l'affascinante interprete di Owen. Kohli ha spiegato su GQ che per il suo look si è ispirato addirittura a Joaquin Phoenix in Lei, ma ha raccontato anche un po' come è nato il look del suo personaggio. "Quando ho fatto il provino avevo la barba" - ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) La star di Theof Bly, che nella serie interpreta Owen, parla deidel suo personaggio e della sua principale fonte di ispirazione:. Theof Blyè arrivato da pochi giorni su Netflix e i fan della serie sono catturati dalla nuova storia, dalle nuove apparizioni spettrali e.. daidi, l'affascinante interprete di Owen.ha spiegato su GQ che per il suo look si è ispirato addirittura ain Lei, ma ha raccontato anche un po' come è nato il look del suo personaggio. "Quando ho fatto il provino avevo la barba" - ha ...

NetflixIT : Dedichiamo questo tweet a tutti quelli che guardano The Haunting of Bly Manor da soli. E anche a quelli soli non pe… - NetflixIT : The Haunting of Bly Manor è ora disponibile, la tranquillità per guardarlo stanotte da soli in casa no. - NetflixIT : Questa è l’ultima notte in cui potrete dormire sonni tranquilli prima di vedere The Haunting of Bly Manor, che esce… - H3LLKSJ : @ElcrabNamu Ahahajsjajaha The Haunting of Bay Manor! Ti dirò, come roba che deve “far paura” PER ORA é come i class… - orbitnoir : Ho finito The Haunting of Bly Manor, raga sto piangendo che metà basta -