Speranza: "Nessun lockdown mirato ma serve rigore" (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti. È la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus in Italia. Il ministro ne ha dato notizia nel corso del suo intervento questa sera a 'Che tempo che fa' su Rai3. Una misura che ovviamente dovrà essere vagliata in sede di messa a punto - "spero già per domani sera" - del nuovo Dpcm. Speranza ha spiegato che ciò si impone anche perche' "la gran parte dei contagi sta avvenendo in ambiti familiari o di relazioni interpersonali". Le feste private "possiamo evitarle", ha detto il ministro. Aggiungendo che "quando c'è una norma, va rispettata, sono convinto che la stragrande maggioranza aderirà. Lavoreremo con le forze dell'ordine perché questa norma ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti. È la proposta del ministro della Salute, Roberto, per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus in Italia. Il ministro ne ha dato notizia nel corso del suo intervento questa sera a 'Che tempo che fa' su Rai3. Una misura che ovviamente dovrà essere vagliata in sede di messa a punto - "spero già per domani sera" - del nuovo Dpcm.ha spiegato che ciò si impone anche perche' "la gran parte dei contagi sta avvenendo in ambiti familiari o di relazioni interpersonali". Le feste private "possiamo evitarle", ha detto il ministro. Aggiungendo che "quando c'è una norma, va rispettata, sono convinto che la stragrande maggioranza aderirà. Lavoreremo con le forze dell'ordine perché questa norma ...

