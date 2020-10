Serie C 2020/2021, il Teramo vince e convince: 2-0 al Monopoli (Di domenica 11 ottobre 2020) Sette punti in classifica, sette gol fatti e uno subito. Il Teramo conferma le ottime indicazioni di questo inizio di stagione e batte per 2-0 il Monopoli nella quarta giornata del girone C di Serie C 2020/2021. La partita per gli abruzzesi si è messa subito in discesa sin dal 2′ quando Ilari, sfruttando un assist di Bombagi ha depositato in rete alle spalle di Pozzer. Al 19′ c’è il raddoppio: Bombagi guida la ripartenza e che serve sulla sinistra in arrivo Costa Ferreira che con un destro rasoterra sigla il 2-0 definitivo. Nel finale c’è stato spazio per un rosso diretto rifilato a Diakité per un fallo da ultimo uomo in una chiara situazione da rete. Ma nonostante l’inferiorità numerica nei minuti di recupero, il Teramo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Sette punti in classifica, sette gol fatti e uno subito. Ilconferma le ottime indicazioni di questo inizio di stagione e batte per 2-0 ilnella quarta giornata del girone C di. La partita per gli abruzzesi si è messa subito in discesa sin dal 2′ quando Ilari, sfruttando un assist di Bombagi ha depositato in rete alle spalle di Pozzer. Al 19′ c’è il raddoppio: Bombagi guida la ripartenza e che serve sulla sinistra in arrivo Costa Ferreira che con un destro rasoterra sigla il 2-0 definitivo. Nel finale c’è stato spazio per un rosso diretto rifilato a Diakité per un fallo da ultimo uomo in una chiara situazione da rete. Ma nonostante l’inferiorità numerica nei minuti di recupero, il...

Gazzetta_it : Dalla Primavera dell'#Inter al debutto in nazionale con il Belgio: tutti pazzi per #Vanheusden - tuttosport : #Lepore: '#Juve in B? Dovevamo indagare anche sull'#Inter, ma...' ????? - tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, vittoria netta del #Bari sulla #Viterbese: #Avellino espugna il Barbera per 2-0 - larampait : #Calcioa5. #SerafinoPerugino vuole portare il #Napoli in #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Stipendi Serie A 2020 2021, la classifica: ecco chi spende di più Calcio e Finanza Il vescovo di Pinerolo sul Covid: "Se continua così dovremo ridurre il numero di fedeli"

Credo che con la scuola siamo i più diligenti che è quello che si richiede di questi tempi". La Chiesa da subito ha messo in pratica serie indicazioni per tutelare la salute pubblica anche se è ...

'Caro diario' torna il sala il film di Nanni Moretti restaurato in 4k

fino all'elenco di tutte le telenovele e soap opera, mentre Moretti è costretto a interagire con una serie di coppie che si fanno tiranneggiare dai figli unici. Trovata infine la quiete nella spartana ...

Credo che con la scuola siamo i più diligenti che è quello che si richiede di questi tempi". La Chiesa da subito ha messo in pratica serie indicazioni per tutelare la salute pubblica anche se è ...fino all'elenco di tutte le telenovele e soap opera, mentre Moretti è costretto a interagire con una serie di coppie che si fanno tiranneggiare dai figli unici. Trovata infine la quiete nella spartana ...