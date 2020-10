Rafa ha vinto: è il tredicesimo sigillo (Di domenica 11 ottobre 2020) Rafa ha vinto! È il tredicesimo cavaliere, il tredicesimo sigillo, l’unico padrone del Philippe Chatrier. Una magìa unica rivelata allo spirito di questa esecuzione. Ha giocato la partita del cuore, intelligente, astuto, cauto, eroico. Rafa ha vinto Giorno di trincea. Giorno di sangue. Dove l’angelo della guerra pone le sue ali sulla schiena di chi osa oltre. Se fossi Rafa direi: “Io sono la rivelazione, il tempo dedicato al tempo che si maschera del successo che avuto accesso al tempo: io sono”. Questo direi per lasciar testamento del mio spirito e alzerei la coppa per offrirla ad Eracle. 6-0 il primo set. Colui che re fu Ha scavato palla dopo palla, colpo dopo colpo, asfissia dopo asfissia. Guardando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 ottobre 2020)ha! È ilcavaliere, il, l’unico padrone del Philippe Chatrier. Una magìa unica rivelata allo spirito di questa esecuzione. Ha giocato la partita del cuore, intelligente, astuto, cauto, eroico.haGiorno di trincea. Giorno di sangue. Dove l’angelo della guerra pone le sue ali sulla schiena di chi osa oltre. Se fossidirei: “Io sono la rivelazione, il tempo dedicato al tempo che si maschera del successo che avuto accesso al tempo: io sono”. Questo direi per lasciar testamento del mio spirito e alzerei la coppa per offrirla ad Eracle. 6-0 il primo set. Colui che re fu Ha scavato palla dopo palla, colpo dopo colpo, asfissia dopo asfissia. Guardando ...

WeAreTennisITA : IL 1??3?? DI RAFA ?? Annichilito anche Novak Djokovic, Nadal vince il #RolandGarros per la tredicesima volta: nessun… - Letisia62667303 : Oggi sono proprio felice Anche Rafa ha vinto e il sono al settimo cielo Ha vinto per la tredicesima volta il Roland Garros MITO ???????? - mauriziogaetani : RT @WeAreTennisITA: IL 1??3?? DI RAFA ?? Annichilito anche Novak Djokovic, Nadal vince il #RolandGarros per la tredicesima volta: nessuno ne… - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: IL 1??3?? DI RAFA ?? Annichilito anche Novak Djokovic, Nadal vince il #RolandGarros per la tredicesima volta: nessuno ne… - GiacomoManini : La storia continua. Capolavoro tattico, dominio territoriale animalesco e forma fisica misteriosa. Zero set persi… -