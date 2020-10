Quando lo vedo | cambio canale Galli affondato dal collega vip | Non so perché dice quel che dice

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) "Massimoin tv". Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, intervistato da Annalisa Chirico sgancia la bomba suldell'ospedale Sacco di Milano.incarna l'ala più pessimista ("terrorista", sostiene qualcuno) della lotta al coronavirus. mentre Clementi si sforza di tenere una linea prudente ma razionale e per certi versi ottimistica. "Io sono stato per lungo tempo amico di Massimo - spiega alla Chirico -, ho condiviso con lui anche le vacanze, ma negli ultimi tempi ho preso le distanze; non trovo che il suo pensiero sia corrispondente alla realtà: essendo lui una persona intelligente mi domando ...