Nuove soluzioni per problemi con GPS su Huawei P20 tramite impostazioni (Di domenica 11 ottobre 2020) Non si sono certo placate in queste settimane le segnalazioni da parte di utenti che, in possesso soprattutto di smartphone Huawei e Honor meno recenti, hanno fatto i conti con problemi relativi al GPS. In particolare, tali soggetti non hanno potuto utilizzare le funzioni di geolocalizzazione del device, con tutto quello che ne consegue soprattutto in merito all’utilizzo contestuale tramite altre app. Ecco perché sui social si susseguono richieste di aiuto da parte di chi non riesce a venirne a capo. Replica di Huawei sul bug relativo al GPS In questo particolare contesto, ho avuto modo di individuare una risposta ufficiale da parte di Huawei Italia differente rispetto a quella che ho estrapolato dai canali social aziendali lo scorso mese di gennaio. In questo modo, tutti dovrebbero ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Non si sono certo placate in queste settimane le segnalazioni da parte di utenti che, in possesso soprattutto di smartphonee Honor meno recenti, hanno fatto i conti conrelativi al GPS. In particolare, tali soggetti non hanno potuto utilizzare le funzioni di geolocalizzazione del device, con tutto quello che ne consegue soprattutto in merito all’utilizzo contestualealtre app. Ecco perché sui social si susseguono richieste di aiuto da parte di chi non riesce a venirne a capo. Replica disul bug relativo al GPS In questo particolare contesto, ho avuto modo di individuare una risposta ufficiale da parte diItalia differente rispetto a quella che ho estrapolato dai canali social aziendali lo scorso mese di gennaio. In questo modo, tutti dovrebbero ...

FellerAg : Una vera calamita di sguardi: Presa da pavimento (BDV) I nuovi concetti architettonici, con molto vetro e poche par… - sergiokorkut : @PieroLadisa Vettel li ha avuti solo nel pom per le qualifiche... In mattinata prove comparative tra le nuove soluz… - f_giorgi66 : RT @NovartisItalia: Seguici e scopri il nostro impegno nel reimmaginare la medicina. La nostra mission è trovare nuove soluzioni per prolun… - cgilrimini : RT @FLCCGIL: ??In Italia ci sono troppi laureati? Falso?? L’Italia è penultima in Europa per numero di giovani laureati. Serve trovare nuove… - Erica89069732 : RT @NovartisItalia: Seguici e scopri il nostro impegno nel reimmaginare la medicina. La nostra mission è trovare nuove soluzioni per prolun… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove soluzioni Relitto della Maddalenetta, dopo 12 anni si studiano nuove soluzioni per la rimozione L'Unione Sarda.it “Impact - soluzioni per una crisi”, il nuovo approfondimento di Sky Tg24

Eppure c’è ancora la percezione che il fenomeno non sia così certo, o quantomeno così grave, mentre l’attenzione dovrebbe essere tutta sul dibattito sulle soluzioni, già note, e sui modi per attuarle.

Comunali 2022: Ascione e il torpore politico. Le primarie forse una soluzione

Se è vero che in politica in una sola nottata è possibile cestinare accordi e farne di nuovi, e che quindi un anno e mezzo sembra una eternità, è anche vero che chi intende costruire una candidatura d ...

Eppure c’è ancora la percezione che il fenomeno non sia così certo, o quantomeno così grave, mentre l’attenzione dovrebbe essere tutta sul dibattito sulle soluzioni, già note, e sui modi per attuarle.Se è vero che in politica in una sola nottata è possibile cestinare accordi e farne di nuovi, e che quindi un anno e mezzo sembra una eternità, è anche vero che chi intende costruire una candidatura d ...