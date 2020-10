Napoli, tattica a colazione per Osimhen: il retroscena (Di domenica 11 ottobre 2020) Victor Osimhen sta scoprendo l’importanza della tattica ed è il giocatore del Napoli più ossessionato da questo aspetto. Complice l’isolamento fiduciario imposto al Napoli, Victor Osimhen non ha potuto rispondere alla convocazione della Nigeria ed è rimasto a Castel Volturno. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta spendendo la maggior parte del tempo analizzando le clip personalizzate che lo staff di Gennaro Gattuso consegna ad ogni giocatore. Un’attenzione così maniacale che Osimhen è stato visto analizzare i filmati sul prossimo avversario del Napoli, ovvero l’Atalanta, anche durante i pasti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Victorsta scoprendo l’importanza dellaed è il giocatore delpiù ossessionato da questo aspetto. Complice l’isolamento fiduciario imposto al, Victornon ha potuto rispondere alla convocazione della Nigeria ed è rimasto a Castel Volturno. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’attaccante sta spendendo la maggior parte del tempo analizzando le clip personalizzate che lo staff di Gennaro Gattuso consegna ad ogni giocatore. Un’attenzione così maniacale cheè stato visto analizzare i filmati sul prossimo avversario del, ovvero l’Atalanta, anche durante i pasti. Leggi su Calcionews24.com

Vink901 : RT @Vink901: La tattica di #DeLuca è impeccabile: spara a 0 sulla Juve per distrarre la popolazione della malasanità che da anni è costrett… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#JuveNapoli, Albiol ricorda: 'Quando li battemmo sul loro campo, 5mila persone sono venute in aeroporto a salutarci.… - calciomercatoit : ???#JuveNapoli, Albiol ricorda: 'Quando li battemmo sul loro campo, 5mila persone sono venute in aeroporto a salutar… - robertorodi76 : RT @Vink901: La tattica di #DeLuca è impeccabile: spara a 0 sulla Juve per distrarre la popolazione della malasanità che da anni è costrett… - MazzottiFilippo : RT @Vink901: La tattica di #DeLuca è impeccabile: spara a 0 sulla Juve per distrarre la popolazione della malasanità che da anni è costrett… -