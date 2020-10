Milan, Ibrahimovic già carico: gol e assist nell’allenamento con il gruppo (Di domenica 11 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic è già molto carico e si candida per una maglia da titolare nel derby di sabato contro l’Inter Primo allenamento con il gruppo per Zlatan Ibrahimovic dopo l’isolamento obbligatorio causa positività al Coronavirus. Nella partitella da tre tempi da venti minuti Ibra ha segnato un gol e fornito un assist, dimostrando di essere già carico. Protagonista del match misto contro la Primavera ed anche per questo motivo – sottolinea Sky Sport – si candida a una maglia da titolare nel derby contro l’Inter di sabato 17 ottobre. 📽️ A welcome return at Milanello today Watch the full video on the app 👇https://t.co/k2zluibzhx📽️ Un gradito ritorno oggi a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Zlatanè già moltoe si candida per una maglia da titolare nel derby di sabato contro l’Inter Primo allenamento con ilper Zlatandopo l’isolamento obbligatorio causa positività al Coronavirus. Nella partitella da tre tempi da venti minuti Ibra ha segnato un gol e fornito un, dimostrando di essere già. Protagonista del match misto contro la Primavera ed anche per questo motivo – sottolinea Sky Sport – si candida a una maglia da titolare nel derby contro l’Inter di sabato 17 ottobre. 📽️ A welcome return atello today Watch the full video on the app 👇https://t.co/k2zluibzhx📽️ Un gradito ritorno oggi a ...

