Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: "Ragazzi, mascherina e distanziamento sono le uniche armi che abbiamo" (Di domenica 11 ottobre 2020) “Sì, abbiamo esagerato. Quest’estate abbiamo creduto un po’ tutti che la mascherina non servisse più, che il peggio fosse passato. sono andato a Riccione con gli amici e lì erano più i Ragazzi che la mascherina la lasciavano in hotel. sono stato pure in discoteca: mi piace. Però mai senza protezioni. Forse ho trascinato anche i miei amici a proteggersi: hanno davvero creduto di perdermi”. A raccontare la sua esperienza al Corriere della Sera è Mattia, 19 anni, di Cremona, il più giovane intubato per Covid.Oggi Mattia sta bene, ma ha un messaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “Sì,esagerato. Quest’estatecreduto un po’ tutti che lanon servisse;, che il peggio fosse passato.andato a Riccione con gli amici e lì erano; iche lala lasciavano in hotel.stato pure in discoteca: mi piace. Però mai senza protezioni. Forse ho trascinato anche i miei amici a proteggersi: hanno davvero creduto di perdermi”. A raccontare la sua esperienza al Corriere della Sera è, 19, di Cremona, ilper.Oggista bene, ma ha un messaggio ...

HuffPostItalia : Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: 'Ragazzi, mascherina e distanziamento sono le uniche armi che a… - AnnamariaBosia : RT @GiovannaStanzio: Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: lancia un messaggio per i suoi coetanei! Nessuno è al sicuro se no… - ZPeppem : RT @HuffPostItalia: Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: 'Ragazzi, mascherina e distanziamento sono le uniche armi che abbia… - GiovannaStanzio : Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: lancia un messaggio per i suoi coetanei! Nessuno è al sicuro se… - ILNAZIONALISTA3 : RT @HuffPostItalia: Mattia, 19 anni, il più giovane intubato per Covid: 'Ragazzi, mascherina e distanziamento sono le uniche armi che abbia… -