“L’effetto domino dei contagi è dietro l’angolo”, Ippolito: “Quando si incontra un amico o un familiare l’istinto è abbandonare ogni precauzione” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Credo che il nostro Paese sia tra quelli che hanno fatto meno errori. E aggiungo che la maggior parte degli italiani ha mantenuto e continua a mantenere quei comportamenti prudenti che ci hanno permesso di piegare la curva dei contagi. Purtroppo però l’effetto domino è dietro l’angolo: basta che in pochi usino meno prudenza e la macchia si allarga. Il livello di occupazione dei posti letto destinati al Covid sta aumentando ma è ancora sotto controllo: nei mesi scorsi sono stati fatti molti interventi per aumentarne la capacità“: lo ha affermato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa. “I tamponi che si fanno oggi sono oltre molte volte di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Credo che il nostro Paese sia tra quelli che hanno fatto meno errori. E aggiungo che la maggior parte degli italiani ha mantenuto e continua a mantenere quei comportamenti prudenti che ci hanno permesso di piegare la curva dei. Purtroppo però l’effettol’angolo: basta che in pochi usino meno prudenza e la macchia si allarga. Il livello di occupazione dei posti letto destinati al Covid sta aumentando ma è ancora sotto controllo: nei mesi scorsi sono stati fatti molti interventi per aumentarne la capacità“: lo ha affermato Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, in una intervista a La Stampa. “I tamponi che si fanno oggi sono oltre molte volte di ...

