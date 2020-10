Il tempismo di Libero che dice che il sud è infettato, quando la Lombardia supera i 1000 casi in 24 ore (Di domenica 11 ottobre 2020) “Il Covid dilaga nel Mezzogiorno. Altro che Lombardia, il sud è infettato”: questo il titolo da prima pagina dell’edizione di Libero oggi. Non mancano le puntualizzazioni su quanto siano bastati “pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt“. Che Libero non faccia titoli lusinghieri nei confronti del sud Italia lo sappiamo da sempre, ma oggi possiamo sottolineare quanto risulti ironica la prima pagina in virtù dei numeri coronavirus della giornata di ieri in Lombardia, in Campania e nel sud in generale. LEGGI ANCHE >>> Libero definisce «insulto» il tweet di Adinolfi su Francesca Pascale e Paola Turci ma poi le chiama “amiche speciali” Dati coronavirus Lombardia: ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 ottobre 2020) “Il Covid dilaga nel Mezzogiorno. Altro che, il sud è”: questo il titolo da prima pagina dell’edizione dioggi. Non mancano le puntualizzazioni su quanto siano bastati “pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt“. Chenon faccia titoli lusinghieri nei confronti del sud Italia lo sappiamo da sempre, ma oggi possiamo sottolineare quanto risulti ironica la prima pagina in virtù dei numeri coronavirus della giornata di ieri in, in Campania e nel sud in generale. LEGGI ANCHE >>>definisce «insulto» il tweet di Adinolfi su Francesca Pascale e Paola Turci ma poi le chiama “amiche speciali” Dati coronavirus: ...

