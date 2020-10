Il governo vieta le feste private (Di domenica 11 ottobre 2020) “Noi abbiamo investito molto sulle scuole, per tenere al sicuro i nostri ragazzi durante l’orario scolastico. Ma poi se la sera c’è una festa, mettiamo a rischio tutti gli sforzi fatti. Io ho proposto di vietare le feste, anche private”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Che tempo che fa su Rai3.Per quanto riguarda i controlli, difficili nelle case private, secondo Speranza “quando c’è una norma va rispettata, e in questi mesi abbiamo visto che gli italiani seguono le regole e le indicazioni che vengono date. Lavoreremo anche con le forze dell’ordine per verificare che la norma venga rispettata. Ma non sono i controlli che ci hanno permesso di piegare la curva nei giorni più difficili, ma i comportamenti delle persone”.Il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) “Noi abbiamo investito molto sulle scuole, per tenere al sicuro i nostri ragazzi durante l’orario scolastico. Ma poi se la sera c’è una festa, mettiamo a rischio tutti gli sforzi fatti. Io ho proposto dire le, anche”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Che tempo che fa su Rai3.Per quanto riguarda i controlli, difficili nelle case, secondo Speranza “quando c’è una norma va rispettata, e in questi mesi abbiamo visto che gli italiani seguono le regole e le indicazioni che vengono date. Lavoreremo anche con le forze dell’ordine per verificare che la norma venga rispettata. Ma non sono i controlli che ci hanno permesso di piegare la curva nei giorni più difficili, ma i comportamenti delle persone”.Il ...

