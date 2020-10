God of War e God of War III Remastered saranno retrocompatibili su PS5, ma supporteranno il Game Boost? (Di domenica 11 ottobre 2020) Buone notizie per i fan di God of War: l'ultimo titolo di Sony Santa Monica per PS4, nonché il suo illustre predecessore, God of War III Remastered, saranno retrocompatibili su PlayStation 5.La conferma è arrivata direttamente dagli sviluppatori su Twitter, i quali, approfittando dell'occasione, hanno confermato anche la retrocompatibilità di altri titoli PS4, sviluppati dai loro partner, ovvero Journey, The Order: 1886 e Everybody's Gone to the Rapture.Avere l'ultimo God of War retrocompatibile su PS5, in attesa dell'uscita del sequel, era praticamente scontato, ma esiste ancora un interrogativo che Sony Santa Monica non ha confermato: il titolo sfrutterà la tecnologia Game Boost per potenziare al massimo la risoluzione e il framerate?Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 ottobre 2020) Buone notizie per i fan di God of War: l'ultimo titolo di Sony Santa Monica per PS4, nonché il suo illustre predecessore, God of War IIIsu PlayStation 5.La conferma è arrivata direttamente dagli sviluppatori su Twitter, i quali, approfittando dell'occasione, hanno confermato anche latà di altri titoli PS4, sviluppati dai loro partner, ovvero Journey, The Order: 1886 e Everybody's Gone to the Rapture.Avere l'ultimo God of War retrocompatibile su PS5, in attesa dell'uscita del sequel, era praticamente scontato, ma esiste ancora un interrogativo che Sony Santa Monica non ha confermato: il titolo sfrutterà la tecnologiaper potenziare al massimo la risoluzione e il framerate?Leggi altro...

