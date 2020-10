Global Teacher Prize | la lettera di uno studente al prof Mazzone | “Mi ha invogliato a credere che nulla è impossibile”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo gli interventi di tante istituzioni sul. Carlo, uno dei dieci finalisti del2020, il Premio assegnato ogni anno dalla Varkey Foundation, partner dell’UNESCO, al miglior docente del mondo ad intervenire oggi è il giovane Antonio Tortona,del 2 ^ IT B dell’ Istituto Lucarelli di Benevento. “Lo conobbi all’inizio dello scorso anno, – scrive in unalo– quando mi recai presso l’I.T.I. “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento, per assistere all’open day che mi portò alla conseguenziale scelta della scuola superiore da frequentare. All’epoca io frequentavo la terza media e quel ...