Galliani è sicuro: «Monza in Serie A nel 2021, è la nostra missione» (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Monza punta con decisione alla Serie A, lo ha confermato Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole. L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha confermato che l’obiettivo del club biancorosso è la promozione in Serie A. Ecco le sue parole. BERLUSCONI – «Il primo anno, a mercato chiuso, non si poteva fare granché. L’attuale Monza nasce il 1° luglio 2019, quando Berlusconi a Villa Gernetto ripropone il discorso a suo tempo fatto con il Milan, a Pomerio, tra tanti scettici: “Prima lo scudetto, poi la Coppa Campioni. E nel 1989 dobbiamo alzare al cielo l’Intercontinentale”. Idem per il Monza: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Ilpunta con decisione allaA, lo ha confermato Adrianoalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole. L’amministratore delegato delAdrianoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha confermato che l’obiettivo del club biancorosso è la promozione inA. Ecco le sue parole. BERLUSCONI – «Il primo anno, a mercato chiuso, non si poteva fare granché. L’attualenasce il 1° luglio 2019, quando Berlusconi a Villa Gernetto ripropone il discorso a suo tempo fatto con il Milan, a Pomerio, tra tanti scettici: “Prima lo scudetto, poi la Coppa Campioni. E nel 1989 dobbiamo alzare al cielo l’Intercontinentale”. Idem per il: ...

Il Monza punta con decisione alla Serie A, lo ha confermato Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport.

