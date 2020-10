Dpcm, quarantena di 10 giorni e un solo tampone per essere guarito. Speranza: "Stop alle feste private" (Di domenica 11 ottobre 2020) Via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni, e Stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito. Ne basterà uno. Queste, a quanto si apprende, le... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 ottobre 2020) Via libera alla riduzione dellada 14 a 10, ealla regola del doppionegativo per poter dichiarare un positivo. Ne basterà uno. Queste, a quanto si apprende, le...

Corriere : Quali limiti per le feste? E ridurre la quarantena è sicuro? I nodi ancora da risolvere sul Dpcm - antoniopalmieri : La maggioranza oggi non è riuscita per due volte a garantire il #numerolegale per votare la relazione del ministro… - annamariamoscar : Quarantena 10 giorni e stop a doppio tampone: cosa non si potrà con il nuovo Dpcm - giovanni_barba : @maurizioacerbo Con ultimo dpcm stop a doppio tampone negativo . Basta uno e quarantena a 10gg - Belzebu6663 : Giro con la #mascherina e non sono negazionista ma ragiono e mi domando : se la situazione è grave da richiedere nu… -